Covid-19. Enfermeiros do Centro contra vacinação prioritária de políticos

A Secção Regional do Centro (SRCentro) da Ordem dos Enfermeiros contestou esta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 de políticos antes de todos os enfermeiros, considerando inadmissível que aqueles que cuidam dos doentes sejam preteridos.

“A Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros contesta a intenção de começarem a ser vacinados os políticos antes de todos os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS), setor privado e em regime liberal estarem imunizados”, lê-se numa nota de imprensa.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou hoje que a administração de vacinas contra a Covid-19 aos titulares de órgãos de soberania vai começar na próxima semana.

“Seguidamente, iremos avançar para a vacinação dos outros serviços essenciais, como tínhamos previsto: profissionais de emergência pré-hospitalar - designadamente bombeiros -, profissionais de serviços essenciais, forças de segurança e, entre eles, titulares de órgãos de soberania. Iniciarão a sua vacinação a partir da semana que vem”, disse Marta Temido após uma reunião com a ‘taskforce’ coordenadora do plano de vacinação.

Citado na nota de imprensa, o presidente do Conselho Diretivo da SRCentro, Ricardo Correia de Matos, diz não aceitar que “os órgãos de soberania sejam vacinados primeiro do que todos os enfermeiros que trabalham no SNS, em regime liberal ou em estabelecimentos de saúde privados (consultórios, clínicas, centros de enfermagem ou outros similares)”.