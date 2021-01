Primeiro-ministro italiano vai apresentar a demissão

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, vai apresentar a demissão na terça-feira, avança o Governo, em comunicado.

Conte convocou uma reunião do conselho de ministros para terça-feira de manhã, onde vai comunicar aos membros do seu executivo que vai apresentar a demissão ao Presidente Sergio Mattarella.

O objetivo é conseguir um novo mandato do chefe de Estado para formar um novo Governo, adianta fonte do executivo à agência Reuters.

Ao demitir-se, o primeiro-ministro italiano pretende evitar uma votação no Parlamento sobre questões de Justiça e ganhar tempo para convencer deputados a apoiar o Governo.

Na semana passada, Giuseppe Conte sobreviveu a um voto de confiança no Senado da Câmara Alta, o que lhe permitiu permanecer no cargo depois do partido ‘Itália Viva’, do antigo primeiro-ministro Matteo Renzi, ter abandonado a coligação de Governo por discordar da forma como o executivo lidou com a crise sanitária e com a recessão económica.



Conte alcançou uma maioria simples, o que significa que ficou a liderar um governo minoritário com um parlamento dividido, que pode criar obstáculos ao programa de políticas do Executivo italiano em tempo de pandemia da Covid-19.