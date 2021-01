Encontrado corpo na praia Internacional do Porto

A Polícia Marítima de Leixões, em Matosinhos, encontrou o corpo de um homem na praia Internacional do Porto, enquanto realizava uma ação de patrulhamento à orla costeira.

Um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN) explicou que o corpo foi encontrado às 9h30 e vestia um fato de neoprene.

A 100 metros do local foi ainda encontrada uma prancha, acrescentou.

O Delegado de Saúde do Porto confirmou o óbito no local, tendo posteriormente o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Segundo a AMN, as causas da morte são ainda desconhecidas e agora o processo será encaminhado para o Ministério Público.