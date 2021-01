Covid-19. Ministra da Agricultura testou positivo ao novo coronavírus

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, testou positivo ao novo coronavírus.

Em comunicado enviado às redações, pode ler-se que “a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, testou positivo à Covid-19”, não tendo, até agora, apresentado quaisquer sintomas.

A nota acrescenta que a governante foi testada “no âmbito da preparação de uma viagem a Bruxelas, para presidir ao Conselho de Agricultura e Pescas”.

Maria do Céu Antunes “manterá a sua agenda, trabalhando à distância”, conclui o comunicado.

A ministra da Agricultura é o sétimo caso de infeção conhecido entre membros do Executivo.

Esta terça-feira, o Governo revelou que o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, estava infetado depois de contactar com o ministro da Finanças, João Leão, que em 16 de janeiro também testou positivo ao novo coronavírus.

A 14 de janeiro, foi confirmada a infeção da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

Manuel Heitor, ministro da Ciência e do Ensino Superior, Nelson de Sousa, ministro do Planeamento, e Ricardo Pinheiro, secretário de Estado do Planeamento também já contraíram o novo coronavírus.