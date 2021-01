Braga encontra incêndio no balneário antes da final da Taça da Liga

O Sporting de Braga deparou-se com um incêndio no momento em que chegou ao balneário que lhe fora designado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para a final da Taça da Liga.

Segundo disse fonte do clube minhoto à Renascença, a sauna foi ligada sem água e o balneário começou a arder, queimando alguns objetos plásticos. Aconteceu às 18h00, no preciso momento da chegada da equipa. Alguns jogadores ficaram com dificuldades em respirar e tiveram de ser assistidos pela equipa médica do Braga. Entretanto, o incêndio foi apagado.

O Braga foi obrigado a trocar de balneário, a pouco mais de uma hora do início da final da Taça da Liga, devido à concentração de monóxido de carbono (que é venenoso) no espaço.

De acordo com o jornal "Record", o Sporting de Braga espera que sejam apuradas responsabilidades pelo incidente.