Jorge Soares recorda ao Porto como é difícil passar no São Luís

"O Farense está motivado para ganhar e terá uma palavra a dizer no jogo. Tem deixado a ideia que podia estar numa posição mais tranquila da classificação do que realmente está. O FC Porto, apesar das contrariedades provocadas pela Covid, é favorito à vitória. Vem de dois jogos sem ganhar, mas é um candidato ao título e vai querer vencer no Algarve", remata.

"Nessas épocas, os grandes clubes do futebol português dificilmente conseguiam bons resultados no São Luís. É um estádio mítico e onde manda o Farense, mas sem público não é a mesma coisa. Mesmo assim, esta época, o Farense já ganhou, em casa, ao Boavista, Marítimo e Gil Vicente", recorda.

Era um FC Porto com Vítor Baía, Secretário, João Pinto, Aloísio, Fernando Couto, Jorge Costa, Kostadinov, Drulovic ou Timofte. No Farense, destacavam-se Hassan, Hajry, Stevanovic (marcou o único golo do jogo) ou Jorge Soares.

No FC Porto, Romário Baró, Nanu, Sérgio Oliveira, Luis Diaz e Evanilson falham a deslocação ao São Luís, para defrontar o Farense, na segunda-feira. Otávio já se libertou do novo coronavírus e está às ordens do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

O Farense não tem qualquer caso positivo de Covid-19 no plantel, mas Sérgio Vieira não conta com os lesionados Eduardo Mancha e Djalma, antigo jogador do Porto. César e Cláudio Falcão estão em dúvida.

O Farense está no 16.º lugar da I Liga, com 12 pontos, mas com menos um jogo realizado, devido ao adiamento do encontro com o Vitória de Guimarães. O Porto, à entrada para a jornada 15, está no segundo posto, em igualdade com o Benfica e quatro pontos atrás do Sporting.

O Farense-FC Porto realiza-se na próxima segunda-feira no Estádio São Luís, no Algarve, a partir das 20h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.