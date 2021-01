SEF. Governo apresenta plano de reforma e sindicatos preparam resposta

Foram analisados vários cenários de contestação, alguns deles a serem preparados há vários dias, um pouco por todas as direções, unidades e departamentos do SEF espalhados pelo continente e ilhas.

Salvo outras iniciativas guardadas com maior reserva, as que mereceram o apoio quase unânime dos 400 participantes nesse encontro foram, sobretudo, três: a realização de uma greve geral, com datas e contornos ainda por definir, a demissão em bloco de todos os funcionários que atualmente ocupam cargos de chefia, seja a que nível for e está ainda a ser pensado, de modo a dar também visibilidade internacional ao protesto, o abandono de todos os grupos de trabalho que o SEF atualmente coordena no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia.

A resposta está preparada e parece ter uma forte adesão interna. Se avança ou não, depende daquilo que Eduardo Cabrita disser nesta sexta-feira aos sindicatos – nomeadamente, se o ministro anunciar que o SEF vai mesmo ser dividido ou desmantelado.

As reuniões são entre as 10h00 e as 12h00.