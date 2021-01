Covid-19. Turismo do Norte aponta Páscoa e verão 2022 para "regresso à normalidade"

Veja também:

O presidente da Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, aponta a Páscoa e verão de 2022 para “um regresso à normalidade”, neste setor em crise devido à pandemia, estimando alguma retoma em junho de 2021.

“Eu diria que junho [de 2021] poderá ser um mês que nos faça reverter esta situação [de crise no setor]. E, depois, a partir daí, ter a Páscoa de 2022 e o verão de 2022 já com índices [de ocupação hoteleira] muito interessantes e de preferência com o regresso à normalidade”, avançou hoje à agência Lusa o presidente da TPNP, referindo que “atingir valores” de 2019 só se prevê que “possa vir a acontecer em 2023”.

Em declarações à Lusa, o presidente da TPNP considerou que as novas estirpes do coronavírus SARS-Cov-2 – a estirpe inglesa, africana e brasileira -, têm “prejudicado o início de retoma” no setor do turismo mundial, mas diz que continua a acreditar que a retoma possa recomeçar “no final do primeiro semestre” de 2021, ou seja, junho deste ano.

“Cada vez mais acreditamos que numa primeira fase vamos contar com os mercados de proximidade - Espanha, França, Alemanha e Reino Unido -, e só numa segunda fase com os mercados de longa distância”, designadamente o mercado brasileiro.

Portugal já terá cerca de 20.000 pessoas infetadas com a variante inglesa do coronavírus SARS-Cov-2, avançou esta semana à Lusa um dos autores de um estudo realizado pelo laboratório Unilabs para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).