Rangel diz que Marcelo será "muito mais interventivo" no segundo mandato

Paulo Rangel acredita que Marcelo Rebelo de Sousa será um presidente da República "muito mais interventivo" num eventual segundo mandato. Para o eurodeputado social-democrata, Marcelo deve acabar por seguir a tradição seguida pelas Presidências anteriores.

"Como vamos ver com Marcelo Rebelo de Sousa, porque isso é uma constante de todos os segundos mandatos, o presidente vai ser muito mais interventivo. Aquilo que estou a dizer não é por desejar ou deixar de desejar, é uma constante. O presidente Sampaio dissolveu o Parlamento com maioria absoluta", lembra Rangel que evoca também o segundo mandato de Soares em Belém e o discurso de posse de Cavaco Silva com um ataque muito forte a José Sócrates.

Questionado sobre os impactos das presidenciais na direita, Paulo Rangel considera que André Ventura pode apenas ser a expressão de um mero voto de protesto como o PRD em 1985.

"Já não é apenas a contestação às ideias que ele representa e que são ideias altamente questionáveis e lamentáveis sob muitos pontos de vista, mas é o próprio estilo. Não excluo que seja apenas um episódio de voto de protesto. Vimos isso com o PRD em 1985", recorda o eurodeputado do PSD na Renascença.

Já o secretário-geral adjunto do PS, José Luis Carneiro, não revela o seu sentido de voto nas presidenciais por considerar dever manter neutralidade nas interveções públicas devido ao seu cargo.

O deputado socialista reconhece que os votos socialistas estão dispersos pelas candidaturas de Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes e João Ferreira mas considera que o Presidente recandidato prestigiou as funções presidenciais sempre em defesa dos valores da Constituição.

"Foi um desempenho de grande respeito pelos deveres constitucionais, pela separação de poderes e ao mesmo tempo de prestígio no desempenho dessas mesmas funções. O atual Presidente da República Marcelo Rebelo Sousa tem sido o garante pleno dos direitos e dos valores constitucionais", afirma o número dois de António Costa no Partido Socialista, respondendo a Paulo Rangel que diz que António Costa "matou o PS para as Presidenciais".