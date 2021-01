PSP. “Por esta altura, já esperaríamos um maior cumprimento das normas”

“Levantámos ainda 128 autos. Destacamos 46 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e 16 por não utilização da máscara na via pública”, acrescenta.

“No contexto do estado de emergência, encerrámos 22 estabelecimentos por incumprimento dos horários de funcionamento, fizemos cinco detenções – uma por violação do confinamento decretado pelas autoridades de saúde, duas por recusa em encerrar o estabelecimento comercial e outras duas por desobediência ao dever geral de recolhimento”, indica.

Nas últimas 24 horas, a PSP deteve cinco pessoas e levantou mais de uma centena de autos. O balanço é feito à Renascença pelo intendente Nuno Carocha, que se mostra surpreendido com os “números muito elevados”.

O porta-voz da PSP considera que “são números muito elevados” e diz que, “por esta altura, já esperaríamos ter números bem mais reduzidos e verificar um maior grau de cumprimentos das normas”.

No primeiro confinamento, diz Nuno Carocha, “em março/abril de 2020, recebíamos muitos contactos de cidadãos que telefonavam para as esquadras ou que enviavam um email a sinalizar ajuntamentos na via pública, estabelecimentos a funcionar fora de horas, festas ilegais, anúncios de festas nas redes sociais, etc”.