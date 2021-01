Primeiro-ministro anuncia às 13h00 fecho das escolas

Veja também:

O Primeiro-ministro prepara-se para anunciar o fecho de todos os estabelecimentos de ensino, do básico ao superior a partir de sexta-feira. António Costa deve falar ao país por volta das 13h00, após a reunião do Conselho de Ministros que vai decorrer por videoconferência, segundo uma nota enviada às redações.

Segundo disse fonte do Executivo à Lusa, a informação recebida “na quarta-feira, após reunião com epidemiologistas, foi considerada muito relevante e determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal”.

Com esta medida, o objetivo principal “é isolar todo o sistema escolar”, já que, “não havendo aulas, evita-se que as pessoas sejam forçadas a sair de casa”.

Na quarta-feira à noite, através de uma mensagem nas redes sociais, o primeiro-ministro referiu que o Governo vai analisar as informações sobre a “alarmante progressão” da epidemia em Portugal, designadamente o crescimento da variante britânica do novo coronavírus, e “decidirá em conformidade para salvar vidas”.

Também o Presidente da República e recandidato ao cargo afirmou, na quarta-feira à noite, que o encerramento das escolas “é uma boa solução”.