Presidente do Conselho de Ética receia “comercialização da eutanásia”

“Considera-se eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa, maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva, de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde.” Esta foi a definição a que se chegou por consenso. Que lhe parece?

Esta discussão devia ser diferida no tempo por causa da C ovid-19 ?

Não sei se é exatamente isso que queria o CDS. Mas no momento em que estamos preocupados com muita gente que está a morrer e que não devia ter morrido, se houvesse outras condições, fica agressivo estarmos a falar de modalidades jurídicas para legalizar a morte antecipada. Há aí um problema de sensibilidade, mas a sensibilidade é com cada um.

E também há mais sensibilidade para a medicina de compaixão de que falava, de lidar com a morte, que é uma coisa sobre a qual todos tendemos a falar pouco.

Enunciaram logo as condições que são muito limitativas e que podem dar resposta a pessoas que estão em agonia, em sofrimento extremo e temos de reconhecer que há pessoas em final de vida em grande sofrimento.

Em alguns países, verificou-se as rampas deslizantes. Começamos com uma lei com uma formulação muito fechada e acaba por se ir abrindo. Como se consegue travar isso?

Neste momento, estou mais preocupado com uma outra rampa deslizante, não é tanto a das portas que se abrem. Como podemos controlar? Através de vigilância.

Está preocupado com quê?

Acho que o SNS não está em condições de assegurar o ato de produzir a morte em condições adequadas nas suas instalações de cima a baixo do país. A lei diz que as instituições de solidariedade e os privados podem assumir esse papel e é aqui que acho que, não havendo condições no SNS...

Essa questão também se colocou quando foi a despenalização do aborto e o SNS teve de se adaptar.

Era muito mais fácil. Abortamentos sempre ocorreram no SNS por razões de saúde. Não é uma prática diferente do que se fazia.

Mas conclua o seu raciocínio sobre não haver condições no SNS.

O meu receio é que haja uma comercialização ou uma rampa deslizante para a criação de uma área comercial, que isto se constitua como uma área de negócio, o que é muito perigoso.

Eu não estou a ver que, por exemplo, o Hospital de Bragança tenha as condições para que aquilo se faça com dignidade, serenidade. Quanto mais periférico, maior número de dificuldades e maior número de médicos com objeção.

Podemos ter uma lei feita em nome da dignidade, mas que poderá não assegurar essa dignidade, é isso?

É sempre difícil quando lidamos com questões desta complexidade encontrar uma lei ou um enunciado jurídico que seja simples a dar resposta a todos os problemas. Muita gente pode dizer: “Bom, mas o caminho faz-se a caminhar.”