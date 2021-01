OMS África critica países ricos por "acumulação" de vacinas contra a Covid-19

As autoridades africanas temem que o continente seja deixado para trás no acesso às vacinas, à medida que outras regiões fazem acordos bilaterais, provocando um aumento dos preços.

Para a responsável, "os trabalhadores da saúde e as pessoas vulneráveis em África necessitam de acesso urgente a vacinas Covid-19 seguras e eficazes".

A diretora regional para África da OMS falava hoje, a partir de Brazzaville, República do Congo, na habitual conferência de imprensa semanal sobre a pandemia no continente africano.

"Nós primeiro, não eu primeiro, é a única forma de acabar com a pandemia. A acumulação de vacinas apenas prolongará a provação e atrasará a recuperação de África", disse Matshidiso Moeti.

A diretora regional para África da Organização Mundial de Saúde (OMS), Matshidiso Moeti, alertou esta quinta-feira para o risco de África ficar para trás no acesso às vacinas, criticando a acumulação de doses nos países ricos.

Governo da África do Sul "garantiu 270 milhões de (...)

Segundo dados da OMS, desde o início desta semana, foram administradas 40 milhões de doses de vacinas Covid-19 em 50 países, na sua maioria de elevado rendimento.

Em África, a Guiné-Conacri é o único país de baixo rendimento a fornecer vacinas e, até à data, apenas foram administradas a 25 pessoas.

As Seicheles, um país de alto rendimento, é o único no continente a ter iniciado uma campanha nacional de vacinação.

A parceria para as vacinas COVAX, que integra a Aliança para as Vacinas (GAVI) e a OMS, tem o compromisso de assegurar aos países de baixo rendimento 2 mil milhões de doses de vacinas de cinco produtores, com opções para mais de mil milhões de doses.

"A COVAX está no bom caminho para começar a distribuir doses e começar a garantir o acesso global às vacinas", disse, na mesma conferência de imprensa, Thabani Maphosa, diretor da GAVI.

"Este enorme empreendimento internacional foi possível graças a donativos, trabalho para acordos de partilha de doses e acordos com fabricantes. Aguardamos com expetativa o seu lançamento nas próximas semanas", acrescentou.

Em África, a coligação comprometeu-se a vacinar pelo menos 20% da população até ao final de 2021, fornecendo um máximo de 600 milhões de doses.

Espera-se que 30 milhões de doses iniciais comecem a chegar até março, com o objetivo de cobrir 3% da população, dando prioridade aos trabalhadores da saúde.

Espera-se que a maioria das doses chegue no segundo semestre do ano.

Para garantir que as vacinas são transportadas e armazenadas adequadamente, a OMS, GAVI, Unicef estão a fazer o mapeamento do equipamento da cadeia de frio existente nos países, bem como da sua capacidade de armazenamento.