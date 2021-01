Nova porta-voz da Casa Branca assume respeito pela imprensa e promete transparência

“Haverá momentos em que discordaremos, e certamente haverá dias em que discordaremos em grande parte das conferências de imprensa", acrescentou, frisando que tanto a nova administração como os jornalistas têm um objetivo comum: “partilhar informações precisas com o povo americano”

A porta-voz disse que o objetivo de Biden é "trazer transparência e verdade".

Psaki deu a primeira pergunta a um repórter da agência noticiosa Associated Press (AP), uma tradição que foi quebrada pelo primeiro secretário de imprensa da Administração Trump, Sean Spicer, que respondeu a uma pergunta de um repórter do The New York Post.