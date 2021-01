Depois de alguns anos a menosprezar a Taça da Liga, não lhe atribuindo importância, o Futebol Clube do Porto virou a agulha, e há várias temporadas que vem lutando taco a taco com os seus adversários mais relevantes pela conquista do único troféu que falta na montra onde guarda recordações fantásticas de vitórias inolvidáveis.

E, este ano, Sérgio Conceição voltou a fazer questão de colocar a Taça da Liga na lista restrita dos seus objetivos, a juntar ao campeonato, à Supertaça e à Taça de Portugal, isto a nível doméstico uma vez que no plano internacional os dragões ostentam galões de prestígio, que o seu passado brilhante lhe permitiu trazer para a cidade Invicta.

Depois de quatro edições em que chegou à final, e aí sempre derrotado pelos seus adversários, Sporting de Braga, Benfica e Sporting Clube de Portugal, chegado às meias-finais, ao emblema do Dragão coube desta feita defrontar o Sporting.

E face ao conhecimento dos comportamentos de ambos nas últimas semanas, logo os especialistas trataram de atribuir favoritismo à formação nortenha frente a um adversário debilitado pelos últimos resultados e pelas mais recentes exibições.

Em Leiria, não assistimos a um jogo eletrizante. Em parte dominado pelos portistas, e com um golo apontado a dez minutos do fim, a primeira meia-final da Taça da Liga parecia decidida a favor dos comandados de Sérgio Conceição.

Só que o futebol não é uma ciência exata. E, assim, em cinco escassos minutos as mudanças de Rúben Amorim na sua equipa produziram bons frutos. Dois golos, o mesmo marcador, Jovane, apenas há dez minutos em campo, tornou-se o herói da noite, e talvez tenha evitado a mudança de camisola por troca com um ponta de lança de que os leões necessitam como pão para a boca.

Quanto à Taça da Liga, a maldição azul continua. Só daqui por um ano vai ser possível reeditar o sonho .