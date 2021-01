​Quaresma. Pandemia obriga a cancelar retiro espiritual do Papa

Veja também:

Os habituais Exercícios espirituais da Cúria Romana, em que o Papa participa, previstos para o final de fevereiro, foram cancelados.



Um comunicado da Sala de imprensa da Santa Sé publicado esta quarta-feira de manhã refere que “considerando o atual estado permanente de emergência sanitária, este ano não será possível viver comunitariamente os Exercícios Espirituais da Cúria Romana na Casa Divino Mestre em Ariccia”.

A breve nota informa ainda que “o Santo Padre convidou os Cardeais residentes em Roma, os Chefes dos Dicastérios e os Superiores da Cúria Romana a fazerem seus próprios Exercícios Espirituais, retirando-se em oração, desde a tarde de domingo 21 de fevereiro até sexta-feira, dia 26 de fevereiro”.

Como acontece todos os anos, durante a Quaresma, o Papa cancela a sua agenda para se retirar cinco dias em oração, juntamente com os seus mais diretos colaboradores, numa Casa religiosa fora de Roma.

Nesta ocasião, convida sempre um pregador para orientar as meditações, como aconteceu em 2010 com o cardeal, na altura ainda padre, José Tolentino de Mendonça. Desta vez, não foi divulgado se haverá um pregador, que participe eventualmente por via digital, mas cada um é convidado pelo Papa a viver este retiro em isolamento. Neste sentido, o comunicado desta quarta-feira esclarece que “durante essa semana, todos os compromissos do Santo Padre serão suspensos, incluindo a Audiência Geral na quarta-feira, 24 de fevereiro.”