Número dois do PS pede vacinação urgente de altas figuras do Estado

O Secretário-Geral Adjunto do PS defende a vacinação de altos cargos do Estado, sublinhando a importância de salvaguardar as primeiras figuras da hierarquia política portuguesa. O deputado José Luis Carneiro fez o apelo esta quarta-feira no programa "Casa Comum" da Renascença, onde pediu urgência nessa tarefa de proteger os mais altos magistrados do país face à Covid-19.

"Os mais altos responsáveis das nossas principais instituições políticas devem ser vacinados o mais rapidamente possível. Estou a falar nomeadamente do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro. No que diz respeito a outras dimensões como a Procuradoria-Geral da República, remeto para a lei do Protocolo de Estado onde se estabelece a hierarquia que deve ser seguida em função da importância estratégica e nevrálgica para o funcionamento do Estado da salvaguarda da saúde e do bem-estar e da vida dessas personalidades", argumenta o número dois do aparelho socialista.