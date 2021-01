Alargado o alojamento de retaguarda para doentes não-covid

Existem já 20 EAR ativas e outras oito estão em instalação, espalhadas por todos os distritos do país, com uma capacidade que irá chegar às 2.300 camas.

A ideia é libertar camas nos hospitais e, ao mesmo tempo, dar uso a estruturas que foram criadas para receber doentes Covid, mas que, nesta altura, estão com uma taxa de ocupação de apenas 7%.

Com a publicação deste despacho, esses espaços poderão acolher também pessoas que tenham alta clínica por outras doenças, que já não precisem de internamento, mas que ainda precisem de vigilância ativa.

Existem ainda outras nove estruturas em fase de in(...)

Em causa estão espaços como Pousadas da Juventude, hotéis, seminários, centros sociais, e unidades militares, como a Base Naval do Alfeite ou a Base Aérea n.º 1, em Beja.

Apesar da capacidade atual ser superior às duas mil camas, só lá estão 144 utentes.

As 20 EAR já operacionais são as seguintes:



• 1 EAR no distrito de Aveiro: Vila Maior – Santa Maria da Feira;

1 EAR no distrito de Beja: Centro de Acolhimento das FFAA – Base Aérea n.º 11;

• 1 EAR no distrito de Braga: Hotel João Paulo II;

• 1 EAR no distrito de Bragança: Pousada de Juventude de Bragança;

• 1 EAR no distrito de Castelo Branco: Pousada da Juventude de Castelo Branco;

• 1 EAR no distrito de Évora: Residência Universitária;

• 1 EAR no distrito de Faro: Unidade Hoteleira em Alvor;

• 1 EAR no distrito da Guarda: Centro Apostólico da Guarda;

• 1 EAR no distrito de Leiria: Seminário Diocesano de Leiria;

• 1 EAR no distrito de Portalegre: Centro de Negócios Transfronteiriços – Elvas;

• 4 EAR no distrito do Porto: Antigo Hospital de Paços de Ferreira; Mosteiro de Sta. Escolástica - Santo Tirso; Pousada da Juventude – Porto; Seminário do Bom Pastor – Valongo;

• 1 EAR no distrito de Santarém: Centro Francisco e Jacinta Marto – Fátima;

• 1 EAR no distrito de Setúbal: Base Naval do Alfeite (que funciona como EAR para a Área Metropolitana de Lisboa, servindo também o distrito de Lisboa) - Almada;

• 1 EAR no distrito de Viana do Castelo: Centro Cultural de Viana do Castelo;

• 1 EAR no distrito de Vila Real: Pousada da Juventude – Alijó;

• 2 EAR no distrito de Viseu: Pavilhão do Fontelo – Viseu; Pousada da Juventude – São Pedro do Sul.

Para além destas 20 Estruturas operacionais, existem outras 8 Estruturas em fase de instalação, completando assim a rede nos 18 distritos de Portugal continental.