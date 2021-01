Portimonense tem concorrência polaca por Luís Rocha

O Portimonense está interessado na contratação de Luís Rocha, lateral-esquerdo, de 27 anos, que está em fim de contrato com o Legia de Varsóvia.

Ao que a Renascença apurou, o clube polaco está na disponibilidade de libertar o defesa português a custo zero, durante este mercado de janeiro.

O Portimonense está na linha da frente dos pretendentes, mas há clubes da primeira da liga da Polónia que também já manifestaram interesse na contratação de Luís Rocha, um deles o Górnik Zabrze, 5.º classificado do campeonato, a seis pontos do Legia, que lidera.

Os outros dois são o Piast Gliwice (13.º) e o Warta Poznan (14.º). Campeão polaco, pelo Legia, com 21 jogos realizados na época passada, Luís Rocha não está a ter a mesma taxa de utilização esta temporada.



Regresso à I Liga em cima da mesa

O internacional sérvio Filip Mladenovic, contratado ao Lechia Gdansk, tem sido aposta principal no 11 no lugar de lateral-esquerdo e a saída do clube, onde cumpre a terceira época, é opção seriamente ponderado pelo jogador português.

O Portimonense oferece-lhe a oportunidade de regressar à I Liga, depois de quatro anos e meio no estrangeiro. Formado no Vitória de Guimarães, Luís Rocha jogou pela equipa principal, pela qual conquistou uma Taça de Portugal, e pela equipa B dos minhotos, antes de se transferir, em 2016, para os gregos do Panetolikos.

Desde janeiro de 2019 que está no Legia de Varsóvia.