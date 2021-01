Oficial. Sá Pinto é o novo treinador do Gaziantep

O Gaziantep anunciou, em comunicado, a contratação do treinador português Ricardo Sá Pinto, que assina um contrato válido por duas temporadas e meia.

O técnico de 48 anos fica pouco tempo fora do ativo, depois de ter deixado o comando técnico do Vasco da Gama, do Brasileirão, no final de dezembro.

"Sou o novo treinador do Gaziantep e estou muito feliz e orgulhoso. Vamos fazer o nosso melhor para continuar com o crescimento do clube, com um espírito ambicioso e sempre preparados para lutar e ganhar", afirmou o treinador nas suas redes sociais.

Sá Pinto vai treinar na Turquia pela primeira vez na carreira, depois de ter tido experiências na Sérvia, Grécia, Arábia Saudita e Polónia.

O Gaziantep ocupa o terceiro lugar da primeira divisão turca, apenas quatro pontos atrás dos líderes Besiktas e Fenerbahce.