Jorge Jesus diz que não é pelas ausências que o Benfica não chega à final

Jorge Jesus garante que não foi pelas sete ausências devido à Covid-19 e consequentes remendos ao onze inicial que o Benfica falhou o acesso à final da Taça da Liga, ao perder diante do Braga, por 2-1.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Benfica afirmou que os elementos menos utilizados, que tiveram de compor uma defesa completamente nova, "fizeram o que puderam e jogaram muito bem". O problema esteve na falta de eficácia no ataque.

"Perdemos um jogo que podíamos ter ganhado. O Benfica, durante 60 minutos, foi sempre a equipa que criou mais oportunidades, que mais remates fez, que mais remates à baliza fez, que mais cantos fez. Só não tivemos mais golos. Foi um jogo bem disputado, com uma linha de quatro completamente nova, com falta de ritmo. Não foi por causa disso que não ganhámos", assinalou o técnico encarnado.