Paróquia distribui caixinha de orações para rezar à refeição

Sai o número 2 e Maria João, de 17 anos, retira de uma caixinha de madeira um cartão. “Deus criador de todas as coisas, nós te agradecemos os bens da terra e o fruto do trabalho humano que estão sobre esta mesa”, lê a oração, a filha mais velha.

São oito horas da noite e Fátima Saraiva retira do forno o bacalhau com natas. "Sei que não gostam muito de peixe, mas esta é uma forma diferente”, sorri, enquanto poisa o tabuleiro na mesa. Mas antes de pegar nos talheres, José Manuel, o marido, lança um desafio aos filhos: “Vamos lançar o dado?”

O pai, José Manuel, sublinha que a família “acolhe sempre as ideias e atividades do Padre Rafael”. O responsável da paróquia de Santa Marinha distribuiu 75 caixinhas de madeira, com seis cartas numeradas e de cores diferentes, contendo orações para a hora da refeição.

“É uma caixa que contém dentro um conjunto de orações, uma folha explicativa e um dado. Esta iniciativa começou no Natal e veio um pouco na senda da pandemia e poder existir uma pequena igreja doméstica em cada casa”, destaca o sacerdote, afirmando que “um dos momentos em que as famílias mais se juntam, é à mesa, e decidimos que disponibilizaríamos aos paroquianos estas caixas com orações de agradecimento pelos bens alimentares, por quem prepara a refeição”.