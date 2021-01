Sérgio Conceição diz que derrota com o Sporting foi "caída do céu"

Sérgio Conceição considera que o FC Porto fez mais do que suficiente para passar à final da Taça da Liga, em contraposição com o Sporting, que no entender do técnico portista ganhou sem fazer por isso.

No final, em declarações à SIC Notícias, Sérgio assinalou que o Porto "fez um bom jogo", mas que não pode sofrer dois golos nos minutos finais quando "o adversário não tinha feito nada para os conseguir".

"Estivemos sempre por cima, criando mais situações que o adversário, que no único remate enquadrado com a baliza, na primeira vez que remata, aos 88 minutos, faz o golo. E nós com algumas situações para ter um resultado diferente. É um bocado caído do céu. Merecíamos estar sábado na final. Não aconteceu e há que olhar, agora, para o nosso principal objetivo, o campeonato", assumiu.

Sérgio sente-se prejudicado

Sérgio Conceição viu o cartão amarelo, durante o jogo, ao passo que o seu adjunto, Vítor Bruno, foi expulso por João Pinheiro.

"Cada vez mais entristecem-me algumas situações. Não entendo porque é que o meu adjunto, Vítor, foi expulso por dizer que era amarelo, e é verdade era o segundo amarelo para o Palhinha. Vejo uma facilidade de expulsar incrível. Eu falei muito menos que o treinador adversário e, da primeira vez que ele veio ao banco, mostrou-me amarelo, na primeira parte. Todos os jogos é isto. É difícil haver dois pesos e duas medidas, mas temos de andar contra tudo e contra todos", declarou o treinador do FC Porto, ainda à SIC.

Sérgio assegurou que esse "não é um chavão" de teor regionalista: "Não tem nada a ver com isso. Eu sinto-me prejudicado."