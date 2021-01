As imagens do último debate antes das eleições presidenciais

A adequação das medidas adotadas pelo Governo no combate à pandemia marcou o início do encontro, com acusações à esquerda ao atual Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que não houve uma antecipação da terceira vaga, mas diz que a capacidade dos privados também está no “limite”.



Ana Gomes garantiu que se fosse Presidente da República não permitiria “querelas ideológicas” sobre os privados e o reforço do SNS. Marisa Matias afirmou que “para situações excecionais temos que ter medidas excecionais” e que só requisitando “todos os meios é que podemos ter capacidade de resposta”.