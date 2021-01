Portugal tenta terceiro triunfo frente à Argélia no Mundial de andebol

De regresso a um Mundial 18 anos depois, a seleção portuguesa venceu a Islândia (25-23) e Marrocos (33-20) e chega à terceira e última jornada com o apuramento para a ronda principal já assegurado.

Portugal procura manter o percurso imaculado na fase preliminar do Mundial de andebol e somar frente à Argélia, esta segunda-feira, às 17h00, o terceiro triunfo em outros tantos jogos no Grupo F do torneio que se realiza no Egito.

A Argélia, terceira classificada do último campeonato africano, também já entra para a última jornada praticamente apurada, depois de uma vitória sobre Marrocos (24-23) e uma derrota com a Islândia (39-24).

Para falhar o apuramento, a Argélia teria de perder com Portugal e Marrocos teria de derrotar a Islândia, com a diferença de golos no confronto a três a decidir o apuramento.

Além de assegurar o primeiro lugar, um triunfo deixaria Portugal com quatro pontos no início da ronda principal, para a qual são transferidos os pontos nos encontros entre as equipas apuradas.