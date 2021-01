PSP desaconselha adeptos a acompanharem equipas na "final four" da Taça da Liga

A Polícia de Segurança Pública "desaconselha fortemente" os adeptos das quatro equipas que vão jogar a "fina four" da Taça da Liga em Leiria a tentarem qualquer iniciativa de apoio que viole as regras sanitárias.

Em comunicado, a PSP faz notar que os três jogos - meias-finais e final - "vão decorrer em período de vigência do atual estado de emergência em que vigora o dever geral de recolhimento domiciliário” e recorda que "não é permitida a deslocação de adeptos para acompanhamento das equipas”.

Os jogos decorrerão à porta fechada, sem público nas bancadas, mas, mesmo assim, a PSP mobilizou um importante dispositivo de segurança, que envolve meios do Corpo de Intervenção e do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, meios aéreos da Unidade Especial de Polícia, equipas de Prevenção e Reação Imediata em motociclos e ainda equipas de Intervenção Rápida.

No dia dos jogos, alguns acessos ao Estádio Magalhães Pessoa serão cortados. Será proibida a circulação de peões e viaturas nas zonas circundantes, nomeadamente na Ponte Euro 2004, na Rua do Estádio, na Avenida Bernardo Pimenta e no Circuito Polis, junto ao rio Lis.

A "final four" da Taça da Liga realiza-se pela primeira vez em Leiria, depois de Braga ter recebido as edições anteriores dos jogos decisivos da competição. A primeira meia-final, entre FC Porto e Sporting, realiza-se na terça-feira, às 19h45. À mesma hora, na quarta-feira, o Braga defende o troféu frente ao Benfica.

A final da Taça da Liga realiza-se no sábado, também às 19h45.