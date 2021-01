Ondas de seis metros esperadas nas ilhas açorianas das Flores e Corvo

No caso das ilhas do Triângulo, a agitação marítima “pode ter valores da ordem dos quatro metros de altura (…) às primeiras horas de segunda-feira, prolongando-se esta situação ao longo de terça-feira”.

A Marinha aconselha a comunidade marítima a “adotar medidas de precaução e proteção, evitando as áreas de maior exposição à ondulação, verificando e reforçando a amarração ou, preferencialmente, varando em lugar seguro as suas embarcações”.

A população "não deve frequentar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima”.

Na noite de sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou o aviso sobre a passagem de um sistema frontal, associado a uma depressão a noroeste dos Açores que irá agravar o tempo nos grupos ocidental e central.

Os grupos central e ocidental do arquipélago dos Açores vão estar hoje, domingo e segunda-feira sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à precipitação, vento e agitação do mar.