Reino Unido soma mais de 38 mil novas infeções e 671 mortes por Covid-19

O Reino Unido registou este domingo 671 óbitos associados à doença Covid-19 e 38.598 novos contágios pelo novo coronavírus confirmados em laboratório, um decréscimo face aos valores do dia anterior (41.346), divulgou o Governo britânico.

No total, foram notificadas, até à data, 89.261 mortes de Covid-19 no Reino Unido, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo, de acordo com a informação disponível na página 'online' do executivo britânico.

Desde o início da pandemia, o país contabiliza um total de 3.395.959 casos de contágio confirmados após teste positivo.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.