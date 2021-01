Surto de Covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Murça com 58 infetados

Veja também:

A Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Murça (SCMM) tem 58 pessoas infetadas com Covid-19, entre utentes e funcionários.



“Testaram positivo 33 utentes e 25 colaboradores”, informa em comunicado a Santa da Misericórdia de Murça.

Segundo aquela instituição os primeiros dois casos de infeção (um utente e um funcionário) foram conhecidos no dia 12 de janeiro.

“No mesmo dia a SCMM informou, no cumprimento dos procedimentos instituídos, a Segurança Social e a Autoridade de Saúde” e “todos os utentes foram isolados nos respetivos quartos”, pode ler-se no comunicado.

Após a realização de testes foram detetados 33 casos positivos em utentes e 25 casos positivos em funcionários.

A instituição particular de solidariedade social assegura que estão a ser “cumpridas todas as orientações da Autoridade de Saúde”, mantendo-se em “diálogo constante com familiares e Autoridade de Saúde, Segurança Social, Centro de Saúde de Murça, Câmara Municipal de Murça e Proteção Civil, no sentido de reunir esforços para ultrapassar a situação”.

A Misericórdia de Murça apela à “compreensão de todos”, informando que neste momento difícil “não é possível atender a todas as tentativas de contacto”, uma vez que as “equipas estão reduzidas e focadas nos cuidados a prestar aos utentes”.

“Qualquer alteração do estado de saúde dos utentes será de imediato comunicada aos respetivos familiares”, assegura a instituição.

Desde o início da pandemia, Murça, no distrito de Vila Real, contabiliza 295 casos confirmados de Covid-19.