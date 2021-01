Biden conclui equipa do Departamento de Estado para "consertar" política externa

O presidente eleito norte-americano, Joe Biden, concluiu a sua equipa do Departamento de Estado com um grupo de ex-diplomatas e veteranos do governo de Barack Obama, sinalizando a sua vontade de “consertar” a política externa.

O futuro chefe de Estado já tinha anunciado no final de novembro a escolha de outro ex-membro da administração Obama, Antony Blinken, para o cargo de secretário de Estado.

A ‘número dois’ na diplomacia americana será Wendy Sherman, de 71 anos, que já foi assessora diplomática de Bill Clinton antes de se tornar subsecretária de Estado para Assuntos Políticos durante o segundo mandato de Barack Obama.

Wendy Sherman esteve entre os responsáveis norte-americanos pelo acordo nuclear iraniano e trabalhou na questão norte-coreana no governo Clinton.