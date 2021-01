Segundo confinamento volta a fechar as portas da Baixa de Lisboa

O número de internamentos aumentam de dia para dia. A capacidade dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde aproxima-se do limite, com uma ocupação de 91% nas camas afetas a estes doentes, em unidades de cuidados intensivos (UCI).

Na passada quinta-feira, o número de internados com a doença ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos 600, em UCI. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, estão afetas à Covid-19 em hospitais do SNS um total de 4.473 camas, divididas em 672 de medicina intensiva e 3.801 de enfermaria.