Braga e Castelo Branco acolhem seis menores acabados de chegar de Atenas

São seis, vieram de Atenas e são requerentes de proteção internacional. Foram acolhidos no âmbito do compromisso nacional com a Comissão Europeia e de acordo com informação prestada em comunicado pelo governo, “o grupo é formado por três nacionais oriundos do Bangladesh, dois do Paquistão e um da Somália, tendo sido acolhidos nos distritos de Braga e Castelo Branco”.



Sobe assim para 78 o número de crianças acolhidas pelo nosso país, tornando-nos no quarto Estado-membro que mais acolheu a seguir à Alemanha, França e Finlândia.

“À semelhança dos outros grupos de menores que chegaram no ano passado, estes menores são recebidos ao abrigo do Programa de Recolocação Voluntária. São acolhidos em Unidades de Acolhimento Especializado de carácter temporário, seguindo-se encaminhamento para respostas adequadas às suas expetativas e projetos de vida individuais”, explica o comunicado.

Portugal tem participado ativamente nos diferentes programas de acolhimento e integração de pessoas refugiadas. “Reconhecendo a especial vulnerabilidade dos menores não acompanhados, o Governo português respondeu ao apelo do governo grego e da Comissão Europeia para a recolocação dos cerca de 5.500 menores que se encontravam no país, manifestando disponibilidade para acolher até 500 crianças e jovens”.

A integração e o acolhimento de pessoas refugiadas têm sido uma prioridade do Governo, num esforço contínuo que envolve o Estado central, as autarquias locais e as organizações da sociedade civil.