Economia vai resistir a novo confinamento? Empresários cristãos estão divididos

Apesar de críticos sobre as ajudas disponíveis, as opiniões dos empresários cristãos dividem-se quanto à capacidade da economia em resistir a mais um mês de portas fechadas devido ao confinamento geral que entrou esta sexta-feira em vigor. São conclusões do barómetro da Netsonda para a Renascença, Jornal Económico e Associação Cristã de Empresário e Gestores (Acege), realizado esta semana, antes de serem anunciadas as condições de apoio a este confinamento.

A maioria, quase 43% dos inquiridos, não acredita que a economia consiga suportar um mês de confinamento geral. No entanto, perto de 41% diz o contrário. Os restantes não sabem ou não respondem.

Mais clara é a avaliação aos apoios no terreno. A grande maioria, 81%, diz que as medidas disponíveis na atual vaga não são suficientes nem eficazes. Apenas 7% estão satisfeitos.