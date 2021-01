Santuário de Fátima suspende eucaristia da tarde durante o novo confinamento

Veja também:

O Santuário de Fátima vai suspender a eucaristia diária das 16h30, na Basílica da Santíssima Trindade, e, ao domingo, a oração comunitária de Vésperas, às 17h30, na basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

À tarde também não haverá a bênção dos veículos.

“No cumprimento das medidas do Governo para este novo confinamento, as lojas físicas e livraria do Santuário de Fátima estarão encerradas, mantendo-se o atendimento através da loja online, informa o santuário.

Também os “postos de informação, os espaços museológicos e o atendimento da reitoria estarão também encerrados, durante o período de confinamento, mantendo-se o atendimento telefónico”.

Com os mesmos horários mantêm-se as capelas do Santíssimo Sacramento e a da Reconciliação.

Durante o novo confinamento, em que a mobilidade será reduzida ao essencial, o Santuário de Fátima promete estar “próximo dos peregrinos através da transmissão em direto da missa das 11h00 e da recitação do Rosário, às 18h30, na Capelinha das Aparições.

As celebrações podem ser seguidas aqui e nas redes sociais, canais que o Santuário de Fátima irá privilegiar durante o confinamento.