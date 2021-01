Igreja portuguesa suspende batismos, crismas e casamentos

Veja também:

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) determinou a suspensão ou adiamento das celebrações de batismos, crismas e casamentos, tendo em conta a “gravíssima situação” provocada pela pandemia.

“Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos neste momento, a exigir de todos nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar a crise com todo o empenho”, pode ler-se no comunicado desta quinta-feira do Conselho Permanente da CEP.

A Conferência Episcopal indica que, face às orientações governamentais decretadas para o confinamento que se inicia a 15 de janeiro, se mantêm as “celebrações litúrgicas, nomeadamente a eucaristia e as exéquias”, que devem decorrer segundo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa, de 8 de maio de 2020, emanadas em coordenação com a Direção-Geral da Saúde.

Os bispos portugueses indicam que “outras celebrações, como batismos, crismas e matrimónios, devem ser suspensas ou adiadas para momento mais oportuno, quando a situação sanitária o permitir”.

De acordo com o comunicado da CEP, a catequese continuará em regime presencial onde for possível observar as exigências sanitárias”.

Se essas condições não estiverem reunidas, os bispos indicam que a catequese “pode ser por via digital ou cancelada”.

“Recomendamos ainda que outras atividades pastorais se realizem de modo digital ou sejam adiadas”, acrescenta o comunicado.

Os bispos portugueses assinalam, por fim, que “a celebração da fé abre-nos ao Deus da misericórdia e exprime o compromisso solidário com os esforços de todos os que procuram minimizar os sofrimentos, gerando uma nova esperança que, para além das vacinas, dê sentido e cuide a vida em todas as suas dimensões”.