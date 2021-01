Vigilância de jornalistas. ERC critica "gravidade" da atuação do Ministério Público

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) assinalou esta quarta-feira a “gravidade” da atuação do Ministério Público (MP) no caso da vigilância a dois jornalistas, pedindo “medidas para no futuro impedir” situações semelhantes.

“Compete à ERC nos termos da Constituição da República Portuguesa (CRP), garantir a liberdade de expressão e de informação, sendo que - e de acordo com o n.º3 do artigo 37.º daquele diploma fundamental – ‘as infrações cometidas no exercício desses direitos ficam submetidas aos princípios gerais de direito criminal ou do ilícito de mera ordenação social, sendo a sua apreciação da competência dos tribunais judiciais ou de entidade administrativa independente nos termos da lei’”, disse a entidade, numa nota hoje divulgada.

A ERC, “tendo tomado conhecimento, através de comunicação social de comunicado do Sindicato dos Jornalistas e de declarações da Ordem dos Advogados, que um magistrado do Ministério Público, sem estar munido de qualquer mandado judicial, determinou à Policia de Segurança Pública (PSP) o seguimento/vigilância de jornalistas” concluiu que esta atuação “indicia ostensivo olvidar de direitos fundamentais de jornalistas elencados no artigo 6.º do Estatuto do Jornalista (Lei n.º1/99, de 13 de Janeiro) e artigo 22.º da Lei de Imprensa (Lei n.º2/99 de 13 de Janeiro), sem autorização de um tribunal, que o MP não é”, indicou a entidade.