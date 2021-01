Tempo frio fica até domingo no continente

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Madalena Rodrigues adiantou que, nesta quarta-feira, já ocorreu uma pequena subida nas temperaturas mínimas.

O tempo frio vai manter-se no continente até domingo, em especial nas regiões do interior Norte e Centro, prevendo-se a partir de segunda-feira uma subida significativa da temperatura mínima e ocorrência de precipitação, segundo o IPMA.

“Não se esperam grandes alterações para os próximos dias. Vamos continuar com temperaturas baixas e até valores negativos nas regiões do interior norte e centro pelo menos até domingo, mas já não será para emissão de aviso e as temperaturas serão normais para esta época do ano”, disse.



Madalena Rodrigues indicou também que vai continuar a ocorrer formação de gelo e geada nas regiões do interior e neblinas e nevoeiros que podem gelados.

No início da próxima semana, segundo a meteorologista, se se vier a confirmar, prevê-se ocorrência de precipitação e as mínimas deverão subir 2/3 graus e já não se esperam temperaturas negativas para Portugal continental.