Covid-19. Pico deverá ser atingido perto de dia 21

O pico de novos casos de Covid-19 “deverá acontecer em torno de 21 de janeiro, com valores abaixo dos 10.000 casos”, preveem os especialistas em ciência de dados da NOVA Information Management School (NOVA IMS).

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, esta faculdade da Universidade Nova de Lisboa (antigo Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação) indica que, após aquela data, a incidência deverá retomar o curso de descida observado antes do Natal.

“No final de janeiro, a incidência deverá ser inferior a 9.000 casos diários”, afirma Pedro Simões Coelho, professor catedrático da NOVA IMS e coordenador do modelo COVID-19 Insights.

“O atual aumento do nível de novos casos deverá retomar o movimento descendente no espaço de 10 dias”, refere ainda.

Assim sendo, e de acordo com estas projeções, o número de infetados deverá começar a diminuir já na próxima semana. “Portugal poderá estar a viver um aumento temporário do nível de novos casos de Covid-19”, lê-se no comunicado.

Mais mortes e internamentos

Apesar de o número de casos começar a diminuir, os internamentos e os óbitos associados à Covid-19 deverão ainda aumentar até ao final do mês.

Os especialistas em dados esperam, nessa data, um total de 6.400 internados, dos quais cerca de 900 internados em cuidados intensivos.

Quanto ao número de mortes, “as previsões do modelo apontam para a possibilidade de ocorrência de 2.600 mortes adicionais até ao final do mês, altura em que o total de vítimas mortais, desde o início da pandemia, deverá ultrapassar as 10.000”.