FC Porto com três casos de Covid-19

Depois de Loum e Cláudio Ramos, o novo coronavírus voltou a atacar no Olival: três jogadores deram positivo e foram afastados da equipa. Fábio Vieira, Manafá e Carraça estão infetados, o que vai obrigar Sérgio Conceição a fazer uma alteração que não estava prevista no 11 que vai defrontar o Famalicão esta noite.

Nanú deve ser a aposta como lateral-direito em vez de Wilson Manafá.

Dos três jogadores que esta semana deram positivo à Covid-19, apenas um deles, Fábio Vieira, manifestou alguns sintomas.

O FC Porto joga esta sexta-feira em Famalicão para a Liga e visita na terça-feira o Nacional para a Taça de Portugal, seguindo-se a receção ao Benfica da próxima sexta-feira, também para a Liga. Depois, o FC Porto defronta o Sporting na Final Four da Taça da Liga.



