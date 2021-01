Covid-19: Líder do CDS-PP acusa Governo de “correr atrás do prejuízo”

Veja também:



O presidente do CDS-PP acusa o Governo de não ter tomado medidas em tempo útil “por preconceito ideológico” e estar agora a “correr atrás do prejuízo”, admitindo que estão em cima da mesa vários cenários de confinamento.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, sobre um eventual agravamento das medidas de combate à covid-19 em Portugal, Francisco Rodrigues dos Santos apontou a reunião de terça-feira com os epidemiologistas no Infarmed como decisiva para o executivo optar entre algumas hipóteses possíveis.

“Desde logo, um confinamento geral exatamente idêntico ao que tivemos a partir de março por um período de 15 dias, inicialmente, ou um confinamento mais do estilo do que tivemos a partir de maio e que ocorrerá pelo mesmo período de tempo”, afirmou.

Para o líder do CDS-PP, um novo confinamento deve ser “solução de último recurso e tomada apenas como “medida excecional”.

“O CDS está muito alarmado com estes números escandalosos de mortos e de infetados dos últimos dias. O Governo não tomou medidas em tempo útil e continua a correr atrás do prejuízo”, acusou, apontando que muitos especialistas reclamam a necessidade de mais testes e mais inquéritos epidemiológicos.