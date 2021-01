Novo diretor do SEF ordena a recolha de todas as armas não letais

É a atual e dirige-se às armas não letais. Mas, não só é totalmente diferente, como não estava propriamente prevista – resultou das imagens do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, nas quais se vê um dos inspetores acusados da morte de Ihor Homeniuk com um bastão extensível (que, na verdade, não lhe estava atribuído).

Oficialmente, a decisão faz parte de um plano global de inventário de todas as armas que existem no SEF e surge como uma segunda fase desse processo.

Até ao próximo dia 15, têm que estar todas no armeiro central do Serviço.

O novo diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel, ordenou a recolha de todas as armas não letais, como bastões e sprays de gás pimenta, distribuídas pelos inspetores.

SEF não sabe quantas armas não letais tem

Tal como aconteceu com o processo relativo às armas de fogo, também este é explicado com a necessidade de criar uma disciplina de armazenamento, cadastro e arquivo centralizado, verificando-se ao mesmo tempo a validade de todos os equipamentos.

E, em bom rigor, o SEF bem precisa desse inventário, porque, pelo menos no caso das armas não letais, ele não existe e ninguém saberá ao certo que armamento está espalhado pelo país, em que quantidades e em que estado de conservação.

A maior parte das armas não letais foram adquiridas em 2004, no âmbito do reforço global de meios que abrangeu todas as polícias por causa do Campeonato Europeu de Futebol que Portugal organizou – sendo que, nessa altura, foram distribuídas em função do trabalho concreto que esse evento exigia.

A verdade é que, ao contrário das armas de fogo, estas armas não estão atribuídas a cada um dos inspetores de forma organizada e registada.

Vários inspetores do SEF contactados pela Renascença reconhecem a necessidade de se fazer um inventário desta natureza – muito raro no SEF – mas também deixam duas dúvidas: sem armas não letais, como é que irão trabalhar em situações operacionais mais tensas, que exijam firmeza na atuação, mas não ao ponto de usarem armas de fogo?

Outra dúvida é sobre se algum dia voltarão a ter as armas que agora estão a entregar.