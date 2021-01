"Para o Zaidu, é igual jogar com o Vizela ou com o Manchester City"

O salto de Zaidu Sanusi do Mirandela até ao FC Porto, em pouco mais de um ano, surpreende mesmo aqueles que descobriram o talento do lateral-esquerdo que figurou no onze revelação da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Diogo Boa Alma, diretor-desportivo do Santa Clara, foi o responsável pela contratação do lateral. Em declarações a Bola Branca, o dirigente reconhece que não esperava um salto tão rápido quando contratou o jogador, mas explica que a chave do sucesso está numa forte capacidade mental, onde a pressão não entra em equação.

"Com sinceridade, não esperava. Esperávamos que pudesse corresponder e ficar integrado no plantel. Mostrou isso logo na pré-época, foi ganhando o seu espaço. Mostrou que estava um ali jogador com qualidade para se afirmar na I Liga, fez uma época fantástica e hoje já não me surpreende a afirmação no FC Porto. Vimos como ele correspondeu neste nível e como não acusou a pressão no salto, sabíamos que estava preparado mentalmente para este salto para o FC Porto. É inconsciente, no bom sentido. Para ele é igual jogar com o Vizela ou contra o Manchester City. Encara os jogos com a mesma naturalidade. Tem muita confiança em si próprio", explica.

Zaidu foi descoberto no Campeonato de Portugal, onde impressionava no Mirandela. O jogador foi referenciado pelo Santa Clara e Diogo Boa Alma viajou até ao continente para assistir presencialmente a um jogo contra o Vizela, onde Zaidu até alinhou a defesa-central.

"O Zaidu foi-nos falado por algumas pessoas que estava a destacar-se no Mirandela. Eu próprio fui lá em novembro ver um Vizela-Mirandela, ele até jogou a central, mas para mim não restavam dúvidas e passado pouco tempo ele assinou connosco porque não restava dúvidas que estava ali um jogador com enorme margem de progressão. Ficou logo vinculado para vir na época seguinte. Teve a evolução que hoje vemos, merece, é um rapaz humilde, sério e trabalhador e com muita qualidade", atira.