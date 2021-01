Daniel Fuzato termina empréstimo no GIl Vicente e regressa à Roma

O Gil Vicente anunciou, em comunicado, que o guarda-redes Daniel Fuzato terminou o período de empréstimo no clube português e regressou à Roma.

O jovem guardião de 23 anos chegou no verão ao Gil Vicente com altas expetativas, depois de se ter estreado na equipa principal da Roma e ter sido chamado à seleção principal do Brasil, mas acabou por não somar qualquer jogo. Fuzato não somou qualquer minuto, tendo Dénis mantido a titularidade em todas as partidas.

"Daniel Fuzato regressa à AS Roma após meia época de empréstimo ao Gil Vicente FC. Desejamos ao Fuzato as maiores felicidades para o seu futuro", pode ler-se na breve nota do clube de Barcelos.

O regresso de Fuzato à Roma tornou-se mais provável quando o Gil Vicente anunciou a contratação do francês Beunardeau, que estava sem clube, tendo ainda Brian Araújo como opção.