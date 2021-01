Índia vai abater dezenas de milhares de aves

Apesar de ser o segundo país no mundo mais afetado pela pandemia de Covid-19, há outro vírus que está a preocupar a Índia. Depois de, pelo menos, uma dúzia de localidades ter reportado casos de gripe das aves, o governo decidiu iniciar uma operação de abate em massa de aves.

O vírus foi detetado em patos, corvos e gansos selvagens. O ministro indiano da Pesca, Pecuária e Lácteos emitiu um alerta, na quarta-feira, apelando aos estados para tomarem medidas, de forma a controlar a propagação da doença.

Na última terça-feira, o estado de Kerala, no Sul do país, ordenou o abate de mais 38 mil aves criadas em cativeiro. A decisão surgiu após terem sido detetadas vários animais mortas, infetadas com gripe das aves.

Cerca de 17 mil aves já foram abatidas e ovos foram destruídos no estado.

O estado, a Norte, de Himachal Pradesh reportou a morte de mais de três mil aves que não resistiram à gripe, maioritariamente gansos de num santuário selvagem.

Segundo a CNN, que cita fonte do governo indiano, as aves afetadas pela gripe são migratórias, que entram no país durante a estação do inverno.

Não há casos de infeção humana reportados no país, até à data.