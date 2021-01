António Costa: Caso do procurador europeu "sem relevância" para a presidência portuguesa da UE

O primeiro-ministro, António Costa, afirma que a polémica em torno do procurador europeu não foi abordada na reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nem tem relevância para a presidência portuguesa da União Europeia.

“Não foi um tema abordado nesta reunião nem creio que tenham qualquer relevância para a presidência nem para a forma como a presidência vai decorrer”, declarou António Costa, em conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O primeiro-ministro tinha sido questionado pelos jornalistas se não teme que o caso do procurador José Guerra manche este início da presidência da UE.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirmou que a polémica em torno dos erros no currículo do procurador José Guerra não foi abordada no encontro desta terça-feira.

“Não foi tratada. Temos total confiança em Portugal que vai, certamente, conduzir a presidência de forma positiva”, declarou Charles Michel.