Covid-19 em Portugal. Há 170 mil pessoas em isolamento e 417 surtos ativos

Veja também:



Há neste momento em Portugal 170 mil pessoas em isolamento, seja por motivo de doença, seja profilaticamente. O número foi revelado pela diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da Covid-19 em Portugal.

Nesta conferência de imprensa, Graça Freitas revelou ainda que há agora 417 surtos ativos no país: 55 no Norte, 25 no Centro, 284 em Lisboa e Vale do Tejo, 29 no Alentejo e 24 no Algarve. Estes surtos verificam-se sobretudo em lares, escolas e unidades de saúde.

No rescaldo das festas de Natal e Fim de Ano, Graças Freitas aconselha a quem esteve em convívio com outras pessoas que não as da sua bolha que esteja particularmente atento a sintomas.



"Estejam muito atentos ao aparecimento de sinais e de sintomas. Vigiem a sua febra, cansaço, dores musculares, falta de ar", especificou Graça Freitas, considerando que este é o melhor conselho que se pode dar, agora que terminou a quadra festiva.

Portugal regista esta terça-feira mais mais 90 mortes, 4.956 casos e 89 internados com Covid-19, avança a Direção-Geral da Saúde (DGS).