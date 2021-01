Régua suspende feira semanal devido a aumento para 132 casos ativos

Veja também:

A Câmara da Régua anunciou esta segunda-feira a suspensão da feira semanal por tempo indeterminado e o funcionamento do mercado municipal apenas para a venda de bens alimentares devido ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo dados do município, no domingo havia no concelho 132 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19, sendo que 21 deles foram detetados nas 24 horas anteriores.

Por causa do aumento de pessoas infetadas, a Câmara Municipal do Peso da Régua anunciou hoje que decidiu, suspender, por tempo indeterminado, a realização da feira semanal.

Segundo a autarquia do distrito de Vila Real, o mercado municipal manter-se-á em funcionamento com os vendedores diários, assegurando apenas a venda de bens alimentares. As lojas interiores do mercado municipal manter-se-ão abertas ao público.

A autarquia apelou à “compreensão das pessoas afetadas por esta medida, na certeza de que esta decisão será fundamental para acautelar a saúde de todos”.

Reforçou também os apelos à população para que “cumpra com as orientações das autoridades de saúde”.

“O controle da pandemia continua a depender da responsabilidade de cada um de nós e dos nossos comportamentos diários. O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização regular das mãos e a etiqueta respiratória são gestos que podem salvar vidas”, sublinhou o município presidido por José Manuel Gonçalves.

Na terça-feira arranca o processo de vacinação naquele concelho, nomeadamente no lar e unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua e no Lar da Associação Cultural e Beneficente de Santa Maria de Sedielos.

O Peso da Régua está incluído no grupo de municípios em risco muito elevado (no período de 24 dezembro a 07 janeiro) e contabiliza, desde o início da pandemia, 665 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e três óbitos.

O distrito de Vila Real tinha no domingo cerca de 1.760 casos ativos.

Portugal contabiliza pelo menos 7.118 mortos associados à Covid-19 em 427.254 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 9 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23h00 e as 05h00 nos concelhos do território do continente de contágio mais elevado.