Jogador do Alverca cai inanimado no terreno de jogo

O encontro entre Alverca e o União Futebol Clube de Almeirim, referente à Série F do Campeonato de Portugal, foi interrompido ao minuto 27, este domingo, depois de Alex Apolinário, médio brasileiro de 24 anos, ter perdido os sentidos em campo.



O atleta sofreu uma paragem cardiorrespiratória e caiu junto ao círculo central, tendo os jogadores alertado de imediato o árbitro, que interrompeu a partida. Mais tarde, o juiz de campo entendeu não haver condições retomar o encontro.

O jogador foi transportado para o hospital de Vila Franca de Xira, depois de assistido no recinto. Segundo Luís Trincalhetas, da direção do Alverca, deu conta à Renascença, Alex Apolinário chegou ao hospital já com o pulso estabilizado.

"Ele foi para o hospital depois de estar cerca de uma hora a ser assistido. Aparentemente, foi estabilizado para hospital. Agora, estamos à espera. As próximas 48 horas vão ser decisivas. A informação que eu tenho é que ele foi com o pulso estabilizado para o hospital", explicou.

Luís Trincalhetas confirma que o jogador sofreu uma paragem cardiorrespiratória e que "foi reanimado algumas vezes" antes de estabilizar. Informação atestada pelo próprio Alverca, no Instagram, que adianta que o atleta "foi imediatamente atendido" pelos médicos do clube, "devidamente treinados, com desfibrilador".

"Logo após a roda de orações feita por todos presentes, ao centro do relvado em nosso estádio, Alex Apolinário teve sua situação estabilizada e foi removido, a critério dos socorristas, ao Hospital de Vila Franca de Xira para continuar com sua recuperação", lê-se.