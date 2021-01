Balanço DGS. Há mais 6.951 casos e 66 mortes por Covid-19

Há mais vítimas mortais a registar a partir dos 80 anos, mas registou-se uma na faixa etária dos 30 aos 39 (ao todo, desde o início da pandemia, morreram 13 pessoas neste intervalo) e outra entre os 40 e os 49 anos (ao todo são 59 mortes).

O boletim epidemiológico indica ainda que estão internadas 2.840 pessoas, menos 56 do que na quarta-feira , das quais 482 em cuidados intensivos, ou seja, menos cinco.

Há mais vítimas mortais a registar a partir dos 80 anos (41 óbitos), na faixa etária dos 50 aos 59 morreu uma pessoa, oito os 60 e os 69 anos, e 16 mortes entre os 70 e os 79 anos.



Este balanço diário mostra o número de novas infeções o Norte regista 39%, Lisboa e Vale do Tejo 31 %, no Centro 21%, 4% no Alentejo e 3% Algarve.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.972 mortes e 420.629 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 74.989, mais 2.493 do que na quarta-feira.

NÚMERO DE CASOS DIÁRIOS DE COVID-19