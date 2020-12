Campanha de Mayan garante que entregará candidatura a Belém devidamente "agrafada"

O candidato Tiago Mayan Gonçalves terá as assinaturas necessárias para a oficialização da sua candidatura a Belém, uma vez que as irregularidades apontadas pelo Tribunal Constitucional foram apenas “falta de agrafos”, garantiu à Lusa fonte oficial da campanha esta terça-feira.

Segundo um acórdão divulgado hoje, o Tribunal Constitucional (TC) detetou irregularidades nos processos de candidatura a Presidente da República de André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves e Eduardo Baptista, que terão dois dias para “suprirem” essas falhas.

A Tiago Mayan Gonçalves, fundador e dirigente da Iniciativa Liberal, o TC apontou a falta do número do documento de identificação do mandatário e do número de assinaturas regularizadas legalmente exigidas, um mínimo de 7.500.